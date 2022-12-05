عبر (بغداد اليوم).. وزير النفط يبشر عقود وزارته ممن أكمل سنتين

2022/12/05 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلن وزير النفط حيان عبد الغني اليوم الاثنين، عن رفع اسماء جميع الموظفين العقود في الشركات التابعة للوزارة ممن اكملوا سنتين اثنتين لغرض تثبيتهم على الملاك الدائم.

وقال عبد الغني لـ(بغداد اليوم)، إن "خدمة الأجر هي الأخرى ستحسب ضمن مدة السنتين وعليه فأن أي موظف بعقد لديه خدمة تصل لسنتين سيتم تثبيته"، مبينا أن "هناك جهودا من الدائرة الإدارية بالوزارة والهيئات الإدارية في الشركات تمخضت برفع كل الاسماء".

وأوضح انه "تابع بشكل خاص هذا الأمر لغرض المضي بتثبيتهم لان هذا استحقاق ونحن نريد أن يأخذ موظفينا حقهم"، مضيفًا أن "هناك جداول تفصيلية رفعت بالاسماء إلى وزارة المالية لاستكمال اجراءات التثبيت وانه يتابع الأمر لغرض استحصال كافة الموافقات بهذا الجانب".

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