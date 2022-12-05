الجنية النازفة

2022/12/05 | 20:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لدي عدد لا يحصى من الأزمات الوجودية، وما بعد صدمات الطفولة، والقلق المزمن حيال الكثير من الأشياء والأفكار والحوادث الشخصية والعامة على السواء، أزمات لا رغبة لي في حلها جميعها..

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