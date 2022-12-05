مقترح نيابي لتأسيس ثلاث شركات للنفط والغاز

2022/12/05 | 20:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القانون سيكون ضامناً لحقوق المحافظات المنتجة للنفط.

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