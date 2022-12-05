2022/12/05 | 21:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IpPzYwUG6_s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشابندر: هناك امور لا تدخل العقل، كيف لقائد في الحشد الشعبي يسكن في قطر مع عائلته! | هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشابندر: هناك امور لا تدخل العقل، كيف لقائد في الحشد الشعبي يسكن في قطر مع عائلته! | هيفاء الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).