توب 5: زيارة محمد بن زايد الأولى منذ المصالحة إلى قطر.. وحقيقة إلغاء شرطة الأخلاق في إيران

2022/12/05 | 21:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من زيارة الرئيس الإماراتي الأولى منذ المصالحة إلى قطر، وما كشفته مصادر لـCNN عن موعد وتفاصيل زيارة الرئيس الصيني إلى السعودية، مرورًا باحتجاجات في العاصمة المغربية ضد "القمع" وغلاء المعيشة، وحقيقة إلغاء شرطة الأخلاق في إيران، وصولا إلى ما شرحه محلل عسكري لاستراتيجية روسيا في مدينة أوكرانية...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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