2022/12/05 | 21:33 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البدراني: الوزارة عازمة على تأسيس جائزة خاصة بالقصيدة الغنائية العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/05 | 21:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البدراني: الوزارة عازمة على تأسيس جائزة خاصة بالقصيدة الغنائية العراقية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البدراني: الوزارة عازمة على تأسيس جائزة خاصة بالقصيدة الغنائية العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).