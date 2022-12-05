برلماني كردي يستعرض قطاعات

2022/12/05 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-أربيل

وصف عضو برلمان إقليم كردستان كاوة عبد القادر، اليوم الاثنين، اصلاحات حكومة إقليم كردستان بـ"الشكلية"، مشيرا الى ان الفساد يتواجد بمختلف القطاعات.

وقال عبد القادر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اصلاحات حكومة كردستان التي تدعي أنها قامت بها خلال السنوات الماضية شكلية ولا وجود لها على أرض الواقع".

وأضاف أن "الفساد يشكل حيزا كبيرا في جميع الملفات بإقليم كردستان، وخاصة من ناحية وجود الموظفين الفضائيين، فضلا عن هدر الثروات ومنها الملف النفطي، وقضايا أخرى تخص المنافذ الحدودية والضرائب، والفساد تعلم بها الحكومة ورئيسها مسرور بارزاني، ولاتوجد معالجات حقيقية لها".

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