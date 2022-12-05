2022/12/05 | 21:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CXM-I4q35cE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مريم عبد الحميد.. لاعبة المنتخب الوطني للوثب العالي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مريم عبد الحميد.. لاعبة المنتخب الوطني للوثب العالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).