2022/12/05 | 22:16 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تغير منظمة أوبك التي تقودها السعودية والمنتجون المتحالفون معهم، بما في ذلك روسيا، أهدافهم لشحن النفط إلى الاقتصاد العالمي وسط حالة من عدم اليقين بشأن تأثير العقوبات الغربية الجديدة ضد روسيا والتي يمكن أن تسحب كميات كبيرة من النفط من السوق.يأتي القرار في اجتماع لوزراء النفط يوم أمس الأحد قبل يوم من البدء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أوبك تحافظ على أهدافها النفطية وسط حالة من عدم اليقين بشأن العقوبات الروسية شبكة القيقب الدولية.

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