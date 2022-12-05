2022/12/05 | 22:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، اليوم الاثنين، بضرورة بذل أقصى الجهود في سبيل الحدّ من الجريمة المنظمة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه/ المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يشدد بضرورة بذل أقصى الجهود في سبيل الحدّ من الجريمة المنظمة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يشدد بضرورة بذل أقصى الجهود في سبيل الحدّ من الجريمة المنظمة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يشدد بضرورة بذل أقصى الجهود في سبيل الحدّ من الجريمة المنظمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).