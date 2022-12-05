2022/12/05 | 22:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، اليوم الاثنين، ان عدد المشاريع الناجحة في كربلاء بلغت 277 مشروعاً.وقال الخطابي في تصريح تلفزيوني تابعه/ المركز الخبري الوطني/ ان” نصف عدد المراجعين لمستشفيات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ كربلاء: عدد المشاريع الناجحة بالمحافظة بلغت 277 مشروعاً المركز الخبري الوطني.

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