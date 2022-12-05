شبكة أمريكية تؤكد

2022/12/05 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رأت شبكة إيراك أويل ريبورت الأمريكية، اليوم الاثنين، أن المباحثات بين بغداد وأربيل حول "ترصين" الحدود مع إيران وإيقاف عمليات التسلسل ونقل الأسلحة التي تتهم طهران أحزابا كردية داخل الإقليم بالقيام بها، لم تؤدي الى نتيجة.

وقالت الشبكة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم) إن "المباحثات بين أربيل وبغداد من خلال تشكيل لجان امنية مشتركة لمتابعة الدوريات العسكرية ونشر قوات من الجيش العراقي والبيشمركة على الحدود بطلب من ايران "فشلت" في تطمين الجانب الإيراني".

وأشارت ايراك اويل ريبورت الى "استمرار تخبط الإدارة في أربيل وبغداد حول الطرق الأنسب لتحقيق التعاون الأمني بغية إرضاء الجانب الإيراني فيما يتعلق بــ قلق طهران من استمرار أنشطة الأحزاب الانفصالية الكردية، أدى الى "تعطل" النتائج، حيث لم تقم بغداد واربيل حتى اللحظة باي "اجراء ملموس" على حد تعبيرها".

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