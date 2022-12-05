المالية النيابية تكشف حجم العجز وعدد الدرجات الوظيفية بالموازنة المقبلة

2022/12/05 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي اليوم الاثنين، عن حجم موازنة 2023 وقيمة العجز فيها، فيما اشار الى تضمين 150 الف درجة وظيفية في الموازنة المقبلة.

وقال الكاظمي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه وزارة المالية بإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023، لغرض إرساله إلى مجلس النواب بعد إقرارها في مجلس الوزراء".

واوضح أن "المبلغ الإجمالي في قانون الموازنة أصبح 140 تريليون دينار، وان العجز المالي المتوقع في الموازنة بلغ 20 تريليون دينار"، مبينًا أنه "تم تضمين 150 الف درجة وظيفية في موازنة 2023".

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