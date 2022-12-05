2022/12/05 | 22:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _d9E0Rm4ziU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كردستان .. والرحلة بين السهول والجبال | من بغداد مع نجم الربيعي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كردستان .. والرحلة بين السهول والجبال | من بغداد مع نجم الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).