الجبوري: اللجان البرلمانية ستواصل عملها رغم العطلة التشريعية

2022/12/05 | 22:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر الجبوري، ان البرلمان سيبدأ عطلته التشريعية يوم التاسع من الشهر الجاري، لافتا الى ان اللجان البرلمانية تم تبليغها بالاستمرار في اعمالها لحسم مشاريع القوانين.

وقال الجبوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “العطلة التشريعية ستبدأ يوم 9 كانون الأول الجاري ولن يتم تمديد الفصل مجدداً حيث سيحصل البرلمان على عطلة لمدة شهر من التاريخ المذكور بعد ان مدد عمله لمدة شهر”.

وأضاف ان “اللجان البرلمانية فأنها ستواصل اعمالها واجتماعاتها حيث تم تبليغ الجميع بالاستمرار بالدوام من اجل تفعيل عملها والاستمرار بدراسة ومناقشة مايأتيها من قوانين عبر رئاسة المجلس وما يصدر من قبلها باتجاه الوزارات”.

وبين ان “الكثير من مشاريع القوانين مرحلة من الدورات السابقة وسيتم منح الأولوية لها بحسب الأهمية من اجل إنجازها داخل اللجان والمضي بتشريعها، فضلا عن ان بعض القوانين تم قراءتها قراءة أولى”.

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