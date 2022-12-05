كاس العالم:ركلات الترجيح تقود كرواتيا لربع نهائي المونديال

2022/12/05 | 22:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسمت كرواتيا تأهلها إلى الدور ربع

النهائي في بطولة كأس العالم 2022،

الجارية في قطر، بعد أن أطاحت بالمنتخب

الياباني بركلات الترجيح في ملعب

الجنوب، مساء اليوم الاثنين.

وانتهى الزمن الأصلي لمباراة كروات

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