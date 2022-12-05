2022/12/05 | 23:00 - المصدر: السومرية نيوز

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شرطة ميسان تكشف عن صد "تعرض على احد مراكزها وتلقي القبض على المجرمين

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