2022/12/05 | 23:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6j3L1rKM32Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شبكة "اس بي غلوبال" : الفـ،ـصـ،ـائل المسلحة تهرب يوميا 7 ملايين لتر من نفط البصرة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شبكة "اس بي غلوبال" : الفـ،ـصـ،ـائل المسلحة تهرب يوميا 7 ملايين لتر من نفط البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).