2022/12/05 | 23:15 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محاضرون في مدينة الصدر يمهلون السلطات للإفراج عن زملاء لهم اعتقلوا خلال تظاهرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/05 | 23:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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