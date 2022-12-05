2022/12/05 | 23:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cAf8NI9Vvbc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هدّدها بسرقة طفلها منها وأجبرها على نقل الكريستال) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هدّدها بسرقة طفلها منها وأجبرها على نقل الكريستال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).