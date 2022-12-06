إيران توضح فوائد تحسين العلاقات مع السعودية

2022/12/06 | 01:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، يوم الاثنين، إن تحسين العلاقات بين إيران والسعودية "يخدم مصالح الجانبين وكذلك مصالح المنطقة"، وأضاف أن موقف بلاده في هذا الصدد "واضح تماما".

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