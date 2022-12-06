الإفراج عن الصحفي المصري إسماعيل الإسكندراني

2022/12/06 | 01:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُطلق سراح الصحفي والباحث المصري، إسماعيل الإسكندراني، الاثنين، وفق ما أفاد به محاميه، خالد علي، وذلك بعد تخفيف فترة عقوبته بالسجن من 10 إلى سبع سنوات في أكتوبر.

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