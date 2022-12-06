2022/12/06 | 01:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الإثنين 12/05/2022، أعضاء مجلس...

ظهرت المقالة السوداني يؤكد أهمية اعتماد الدستور لحل الملفات العالقة أولاً على المسلة.

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