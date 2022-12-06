السوداني: يجب اعتماد الدستور مرجعيةً أساسيةً لحلّ الملفات العالقة بين بغداد واربيل

2022/12/06 | 01:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إستقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الإثنين، أعضاء مجلس النواب من كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني البرلمانية.

وجرى خلال اللقاء بحسب بيان لمكتب السوداني استعراض الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المستوى الوطني، وأهمّ التحديات التي تواجهها خطط الإصلاح والتنمية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء لأعضاء الكتلة، أهمية اعتماد الدستور مرجعيةً أساسيةً لحلّ جميع الملفات العالقة أو الصعوبات التي يواجهها العمل المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق.

وحثّ رئيس مجلس الوزراء على تكثيف الجهود لتكامل العمل البرلماني في الرقابة والتشريع، مع الجهد الحكومي الساعي للإصلاح ورفع مستوى الخدمات، من أجل تحقيق تطلعات المواطنين في جميع أنحاء البلاد.

وشدّد السوداني على ضرورة العمل لتقوية الجبهة الداخلية، وتأمين الحماية لجميع المكوّنات والأطياف المتآخية للشعب العراقي، نحو ترسيخ العيش المشترك والسلم الأهلي المستدام.

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