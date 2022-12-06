البرازيل تمزق شباك كوريا الجنوبية برباعية وتتاهل للربع النهائي

2022/12/06 | 01:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعرض المنتخب البرازيلي عضلاته أمام

نظيره الكوري الجنوبي، وحقق فوزا عريضا

بنتيجة (4-1)، بالمباراة التي جمعتهما

اليوم الاثنين، باستاد 974، في إطار

منافسات الدور ثمن النهائي من كأس

العالم.

تقدم فينيس

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