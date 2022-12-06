البرازيل تلقن كوريا الجنوبية درساً قاسياً وتتأهل الى ربع نهائي كأس العالم

2022/12/06 | 01:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حجز منتخب البرازيل مقعدا له في دور الثمانية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم " قطر 2022" على حساب نظيره الكوري الجنوبي إثر فوزه عليه (4-1)، في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الاثنين.

وسجل الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف التقدم "للسيليساو" مبكرا عند الدقيقة السابعة من انطلاق صفارة البداية.

وضاعف قائد "السيليساو" نيمار النتيجة بحلول الدقيقة 13 من ركلة جزاء حصل عليها زميله المهاجم ريتشارليسون.

وأضاف ريتشارليسون الهدف الثالث بنفسه "لراقصي السامبا" عند الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول.

وعزز البرازيلي لوكاس باكيتا تقدم "السيليساو" في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.

ومن ثم سجل الكوري الجنوبي بيك سونغ هو الهدف الأول لبلاده في الدقيقة 77 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد "974" بالعاصمة القطرية الدوحة.

وضرب منتخب البرازيل بذلك موعدا في الدور ربع النهائي للنسخة الـ22 من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مع منتخب كرواتيا الذي تغلب بدوره على نظيره الياباني بركلات الترجيح (3-1) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم الاثنين أيضا، على استاد "الجنوب" بمدينة الوكرة.

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