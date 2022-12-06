السوداني يؤكد أهمية اعتماد الدستور مرجعيةً أساسيةً لحلّ جميع الملفات العالقة بين بغداد وأربيل

2022/12/06 | 01:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أهمية اعتماد الدستور مرجعية أساسية لحلّ جميع الملفات العالقة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إستقبل مساء اليوم الإثنين، أعضاء مجلس النواب من كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني البرلمانية، وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المستوى الوطني، وأهمّ التحديات التي تواجهها خطط الإصلاح والتنمية".

وأكد السوداني لأعضاء الكتلة، "أهمية اعتماد الدستور مرجعيةً أساسيةً لحلّ جميع الملفات العالقة أو الصعوبات التي يواجهها العمل المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق".

وحثّ رئيس مجلس الوزراء على "تكثيف الجهود لتكامل العمل البرلماني في الرقابة والتشريع، مع الجهد الحكومي الساعي للإصلاح ورفع مستوى الخدمات، من أجل تحقيق تطلعات المواطنين في جميع أنحاء البلاد".





وشدّد على "ضرورة العمل لتقوية الجبهة الداخلية، وتأمين الحماية لجميع المكوّنات والأطياف المتآخية للشعب العراقي، نحو ترسيخ العيش المشترك والسلم الأهلي المستدام".

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