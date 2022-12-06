قيادي في الفتح يتحدث عن طبقة سياسية

2022/12/06 | 01:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أكد عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، اليوم الإثنين، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بدأ بضرب رؤوس الفساد الكبيرة من خلال اعتقال بعض الشخصيات المتورطة بشبهات الفساد.

وقال الهلالي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني لن يقف عند هذا الحد في ملف محاربة الفساد واسترجاع الأموال المهربة بل انه سيفتح خلال الفترة المقبل ملفات فساد كبيرة وخطيرة".

واضاف، أن "هنالك طبقة سياسية اصبحت تمتلك أموال طائلة على حساب المال العام لذلك يجب ان يتم اجتثاثها من العملية السياسية وان تستعاد جميع هذه الأموال".

وتابع الهلالي، ان "هناك ارتياحا شعبيا للإجراءات التي يتبعها السوداني في محاربة الفساد من الممكن ان تعيد ثقة الشعب العراقي بالحكومة".

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