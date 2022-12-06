2022/12/06 | 01:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تظاهرات جديدة تشكك في نيات العسكريين إزاء تكوين سلطة جديدة واشنطن- مرسي اتبو طوق -الخرطوم -الزمان رحبت الولايات المتحدة والنروج والمملكة المتحدة والإمارات والسعودية في بيان الإثنين بتوقيع أول اتفاق بين الجيش السوداني والقادة المدنيين يهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية التي تهز هذا البلد منذ الانقلاب العسكري. وجاء في البيان المشترك الصادر عن وزارة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن وحلفاؤها يرحبون بأول اتفاق بين الجيش والمدنيين في السودان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن وحلفاؤها يرحبون بأول اتفاق بين الجيش والمدنيين في السودان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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