واشنطن‭ ‬وحلفاؤها‭ ‬يرحبون‭ ‬بأول‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬والمدنيين‭ ‬في‭ ‬السودان

2022/12/06 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرات‭ ‬جديدة‭ ‬تشكك‭ ‬في‭ ‬نيات‭ ‬العسكريين‭ ‬إزاء‭ ‬تكوين‭ ‬سلطة‭ ‬جديدة واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬اتبو‭ ‬طوق‭ -‬الخرطوم‭ -‬الزمان‭ ‬ رحبت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والنروج‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والإمارات‭ ‬والسعودية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الإثنين‭ ‬بتوقيع‭ ‬أول‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬والقادة‭ ‬المدنيين‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬الأزمة‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬تهز‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬منذ‭ ‬الانقلاب‭ ‬العسكري‭.‬ وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬المشترك‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ […]

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