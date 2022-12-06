‭ ‬سمعتنا‭ ‬بالجواز‭ ‬العادي قبل‭ ‬الدبلوماسي

2022/12/06 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ تثار‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭ ‬قضية‭ ‬منح‭ ‬اعداد‭ ‬مبالغ‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬الجوازات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬حتى‭ ‬باتت‭ ‬الاقوال‭ ‬تتابع‭ ‬في‭ ‬تشكيك‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬حامل‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬عراقي،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬انه‭ ‬حصل‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬غير‭ ‬مستحق،‭ ‬وهذا‭ ‬بحد‭ ‬ذاته‭ ‬لو‭ ‬صح‭ ‬حدوثه‭ ‬فعلا،‭ ‬لكان‭ ‬وجها‭ ‬من‭ ‬وجوه‭ ‬الفساد‭ ‬الذي‭ ‬يغرق‭ ‬فيه‭ […]

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