2022/12/06 | 01:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام تثار في هذه الأيام قضية منح اعداد مبالغ فيها من الجوازات الدبلوماسية حتى باتت الاقوال تتابع في تشكيك دول العالم في أي حامل جواز سفر دبلوماسي عراقي، على اعتبار انه حصل عليه في سياق غير مستحق، وهذا بحد ذاته لو صح حدوثه فعلا، لكان وجها من وجوه الفساد الذي يغرق فيه […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( سمعتنا بالجواز العادي قبل الدبلوماسي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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