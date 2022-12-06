رئيس الإمارات يجتمع الى أمير قطر في الدوحة

2022/12/06 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدوحة‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بدأ‭ ‬رئيس‭ ‬الإمارات‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬الإثنين‭ ‬زيارته‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬قطر،‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬المقاطعة‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬قرابة‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬للإمارة‭ ‬الخليجية‭ ‬الغنية‭ ‬بالغاز‭.‬ واستقبل‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬ضيفه‭ ‬في‭ ‬المطار،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الديوان‭ ‬الأميري‭ ‬القطري،‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬تتزامن‭ ‬مع‭ ‬تنظيم‭ ‬قطر‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ […]

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