2022/12/06 | 01:05 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تشرين تهـ،ـدد بعودة التظاهرات:القضاء يحاكم نشاطا ويترك من وصف الح شد بامة الجبناء | الحصاد 2022/12/5) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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