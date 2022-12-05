القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني يزور مبنى وزارة الداخلية ويجتمع بكادرها المتقدم

2022/12/06 | 01:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، السيد محمد شياع السوداني، مساء اليوم الإثنين، زيارة إلى مبنى وزارة الداخلية.

وعقد السيد السوداني حال وصوله اجتماعاً مع السيد وزير الداخلية والكوادر المتقدمة في الوزارة، واستمع إلى عرض مفصّل عن الوضع الأمني في عموم العراق، كما اطّلع على سير الخطط الأمنية للوزارة، ومفاصل العمل الأخرى المخصصة لتقديم الخدمات إلى المواطنين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة الدور الكبير لوزارة الداخلية وواجباتها في تعزيز الأمن المجتمعي، وما يشكله من ركيزة مهمة لنجاح الخطط التنموية التي يتوقف عليها البناء وتطوير الواقع الاقتصادي، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

واستذكر السيد السوداني شهداء وزارة الداخلية بجميع أجهزتها، وما قدموه من تضحيات جليلة من أجل أمن المواطنين.

وشدّد السيد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع ضرورة بذل أقصى الجهود في سبيل الحدّ من الجريمة المنظمة، وتطوير الخطط الأمنية وتنسيق الجهود المشتركة لملاحقة تجار المخدرات، وحماية المجتمع من أضرارها.

وبيّن سيادته أن وزارة الداخلية أكثر المؤسسات الأمنية تماسّاً مع المواطنين، ما يتطلب من منتسبيها كافة التعامل المهني والمنضبط معهم، وتسهيل معاملاتهم في الدوائر الخدمية التابعة للوزارة.

ووجّه القائد العام للقوات المسلحة ضبّاط وزارة الداخلية للاهتمام بالمنتسبين، وأن يكونوا قريبين منهم، وحل مشاكلهم في نطاق العمل والواجبات الأمنية.

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