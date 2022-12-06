2022/12/06 | 01:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، ضبط 8 صواريخ وعبوة ناسفة بعملية أمنية في محافظة الأنبار.وقال اللواء رسول في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 8 صواريخ وعبوة ناسفة بعملية استباقية في الانبار المركز الخبري الوطني.

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