2022/12/06 | 01:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت شركة الأسلحة الأميركية، لوكهيد مارتن، وشركة مقاولات الدفاع الإسرائيلية، رافائيل، اليوم الاثنين، تعاونهما لتطوير نظام ليزر عالي الطاقة للدفاع في مواجهة الهجمات الجوية، على أمل نشره العقد المقبل.وقالت وكالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعاون امريكي اسرائيلي لتطوير نظام “ليزر” عالي الطاقة للدفاع الجوي المركز الخبري الوطني.

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