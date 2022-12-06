2022/12/06 | 01:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشفت وثائق حصلت عليها وكالة المسلة، الاثنين 2022-12-05 عن اعفاءات كمركية...

ظهرت المقالة إعفاءات جمركية وضريبية تهدر المال العام تحت ذريعة تجهيز مستشفى أولاً على المسلة.

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