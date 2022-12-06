بينهم بحالة خطرة.. وفاة وإصابة 4 أشخاص جراء تسرب للغاز في البصرة

2022/12/06 | 02:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر محلي، اليوم الاثنين، وفاة وإصابة 4 أشخاص جراء تسرب للغاز في شركة مصافي الجنوب بمحافظة البصرة.وذكر المصدر لوكالة إيرث نيوز، أن “شخصا واحد توفي واصيب 3 آخرين، اثنان منهم بحالة خطرة جراء تسرب للغاز في شركة مصافي الجنوب بمحافظة البصرة”.

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وفاة وإصابة 4 أشخاص جراء تسرب للغاز في البصرة أولاً على ايرث نيوز.

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