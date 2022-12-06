حسرة لاعب ياباني بعد الخروج من مونديال قطر تثير تفاعلا

2022/12/06 | 02:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل مغردون في موقع تويتر مع لقطات مصورة أظهرت حسرة مايا يوشيدا، لاعب اليابان، بعد خروج منتخب بلاده من نهائيات كأس العالم 2022، عقب الهزيمة من المنتخب الكرواتي بركلات الترجيح بنتيجة 1/3، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ضمن منافسات دور الـ16.

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