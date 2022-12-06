ميلي يلتقي ئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد في البنتاغون

2022/12/06 | 02:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال، مارك ميلي، مباحثات في البنتاغون، مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد الجنرال، هيرتزي هاليفي.

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