2022/12/06 | 03:25 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: R2veFMeDCwk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هوشيار مالو: إعطاء مبالغ مالية للنقل وتسهيل العودة الطوعية للنازحين وإغلاق هذا الملف شائك) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هوشيار مالو: إعطاء مبالغ مالية للنقل وتسهيل العودة الطوعية للنازحين وإغلاق هذا الملف شائك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).