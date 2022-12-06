جندي روسي يصرّح أن قائدا طعن امرأة أوكرانية حتى الموت

2022/12/06 | 03:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طعن قائد روسي امرأة أوكرانية مسنة حتى الموت خلال الانسحاب الفوضوي من إيزيوم في سبتمبر، بحسب جندي في وحدته.

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