احتفال لاعبي البرازيل مع مدربهم بعد الفوز على

2022/12/06 | 04:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار احتفال لاعبي منتخب البرازيل مع مدربهم تيتي تفاعلا في موقع تويتر، بعد تسجيل الأهداف في شباك منتخب كوريا الجنوبية، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين معا، على أرضية استاد 974 في قطر، مساء يوم الاثنين، ضمن منافسات دور الـ16، في نهائيات كأس العالم 2022.

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