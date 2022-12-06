2022/12/06 | 05:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هو حجم الفساد في العراق؟ وما هي أبرز القطاعات التي تشهد عمليات غير قانونية؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفساد والرشوة في العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفساد والرشوة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).