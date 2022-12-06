بوتين يوقع قانونا لمنع تنظيم الاحتجاجات في عدد من الأماكن العامة

2022/12/06 | 05:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الصعب تنظيم احتجاجات في البلاد من خلال التوقيع على قانون جديد يحظر أي نوع من التظاهرات في مجموعة من الأماكن العامة.

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