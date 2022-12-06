2022/12/06 | 06:50 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LpdpmYcKexM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بهدف حماية حرية الكلمة والتعبير.. جهود أممية للتوعية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بهدف حماية حرية الكلمة والتعبير.. جهود أممية للتوعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).