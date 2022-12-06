السعودية.. ترقب لظاهرة فلكية مميزة فوق الكعبة مساء الثلاثاء

2022/12/06 | 07:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستشهد سماء مكة المكرمة، الثلاثاء، تعامد القمر الأحدب المتزايد على الكعبة المشرفة عند الساعة 11:06 مساء وسيكون على ارتفاع 89,5 درجة فوق أفق مكة ومضاء بنسبة 98,3 في المئة، وفي تلك اللحظة سيكون مقترنا بعنقود نجوم الثريا، وفق ما أفادت الجمعية الفلكية بجدة.

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