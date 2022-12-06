كمين محكم يضبط ثلاثة صهاريج معدة للتهريب في الانبار

2022/12/06 | 08:36 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وزرة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ضبط ثلاثة صهاريج معدة للتهريب في الانبار.

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