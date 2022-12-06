2022/12/06 | 08:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن المدير الفني البرتغالي باولو بينتو استقالته من تدريب منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم، عقب الخروج من كأس العالم 2022.وودع منتخب كوريا الجنوبية منافسات كأس العالم 2022 بالخسارة أمام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد رباعية البرازيل..



مدرب كوريا الجنوبية يعلن استقالته المركز الخبري الوطني.

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