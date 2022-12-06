2022/12/06 | 08:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت شركة “ميتا” الأمريكية التي تدير موقعي “فيسبوك” و”إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، أنها ستتوقف عن نشر الأخبار في حال وافق الكونغرس على قانون لضبط نشر الأخبار على منصات الإنترنيت.وكتب مدير الاتصالات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “ميتا” تهدد بالتوقف عن نشر الأخبار المركز الخبري الوطني.

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