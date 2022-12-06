كيف تعيد منتجات الطعام التي انتهت صلاحيتها إلى الحياة؟

2022/12/06 | 09:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم بذل قصارى جهدك لتخزين المنتجات بشكل صحيح، يبدو أن بعض الأطعمة جاهزة للقمامة قبل أن تدرك ذلك.لكن ماذا لو، بمساعدة العلم، يمكنك فعل المعجزات بالمطبخ، عن طريق إعادة المنتجات التي انتهت صلاحيتها، إلى الحياة؟

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